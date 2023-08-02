لو فاتك التريند| رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة.. وتغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، والتي تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تسديد رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة بالبريد المصرى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.. للمزيد اضغط هنا.

تغريم مرتضى منصور 5 آلاف جنيه فى "سب وقذف أحمد موسى"

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم الأربعاء، تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، ٥ آلاف جنيه وإلزامه بالتعويض المؤقت، في القضية التي أقامها الإعلامي أحمد موسى، يتهم فيها بارتكاب جرائم السب والقذف عن طريق قناة الزمالك.. للمزيد اضغط هنا.

هل توجد موجات شديدة الحرارة فى أغسطس؟.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى احتمالية وجود موجة حارة شديدة قادمة في أغسطس الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

بعد مطالبات بدفع رواتب الناشرين.. حظر نشر الأخبار عبر "فيسبوك" فى كندا

أفادت شركة "ميتا"، بأنها بدأت عملية إنهاء الوصول إلى الأخبار عبر تطبيقي فيسبوك وإنستجرام لجميع المستخدمين في كندا، وذلك استجابة للتشريعات في البلاد التي تطالب عمالقة الإنترنت بدفع رواتب ناشري الأخبار.. للمزيد اضغط هنا.

رضا سليم يوجه رسالة مهمة لزملائه بالجيش الملكي المغربي (صورة)

حرص رضا سليم، أحداث صفقات النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على توجيه رسالة لزملائه السابقين بفريق الجيش الملكي المغربي.. للمزيد اضغط هنا.

"مستر إكس" لـ أحمد فهمي يحقق 27 مليون جنيه إيرادات في 5 أسابيع

جاء فيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي في المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 27 مليون جنيه والتي تعتبر إجمالي ما جمعه الفيلم في 5 أسابيع عرض فقط.. للمزيد اضغط هنا.

لطلاب الثانوية العامة| قائمة مصروفات الجامعات الأهلية 2023 للكليات

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع مرحلة التنسيق عن جميع مصروفات المدارس الأهلية فى هذا السياق ترصدها الدستور كاملة خلال سطور.. للمزيد اضغط هنا.

"بيت الروبي" أول فيلم عربي في دور العرض التركية

أعلنت دور العرض التركية عن عرض فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، في قاعاتها بدءًا من بعد غد الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من الشهر ذاته، في سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربي فى دور العرض التركية.. للمزيد اضغط هنا.