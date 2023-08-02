رضا سليم يوجه رسالة مهمة لزملائه بالجيش الملكي المغربي (صورة)

حرص رضا سليم، أحداث صفقات النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، على توجيه رسالة لزملائه السابقين بفريق الجيش الملكي المغربي.

رضا سليم يودع زملائه في الفريق المغربي برسالة مؤثرة (صورة)

وكتب سليم عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام": لكل بداية نهاية، واليوم إذ أودع فريقي الجيش الملكي الذي عشت معه فترة رائعة، والذي بفضله فتحت لي الأبواب".

وأضاف:" أود أن أشكر كل من له الفضل علي، أولًا جماهير الجيش الملكي العريضة التي دعمتني بشدة، والتي أثبتت دائما أنها قوة ضاربة".

وأكمل اللاعب المغربي:" ثانيًا الجنرال حرمو على كل ما قدمه لي ولفريق الجيش الملكي، وثالثًا المدربين الذين تعاقبوا على تدريبي داخل الجيش فكل واحد منهم كان له دوره وحضوره".

وتابع:" رابعًا زملائي اللاعبين الذين كانوا بمثابة الإخوة بالنسبة لي".

وأختتم سليم قائلا:" اليوم سأتحول إلى مشجع وفي للفريق العسكري الذي سيظل دائمًا في قلبي".

رسالة رضا سليم لزملائه بفريق الجيش الملكي المغربي

وكان النادي الأهلي، نجح في وقت سابق تعاقده مع رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي، وذلك لمدة 4 مواسم، حيث ينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر في صيف 2027.

وتعد صفقة لاعب الجيش الملكي المغربي، ثاني صفقات الأهلي خلال هذا الصيف، بعد إتمام التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والعائد من تجربة احترافية خارجية بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة 5 مواسم، حيث ينتهي عقده مع القلعة الحمراء في صيف 2028.

ومن جانب أخر، يختتم الأهلي استعداداته النهائية لمواجهة المصري البورسعيدي الليلة.

وتأتي المباراة، ضمن المواجهة المؤجلة من دور الثمانية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الحالي 2022/2023.

ويتأهل الفائز من المباراة لملاقاة إنبي، في دور الثمانية، حيث لم تحدد لجنة المسابقات مواعيد منافسات هذا الدور حتى الآن.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أعلن في وقت سابق، بأن مباراة الأهلي والمصري، ستكون أخر مباريات الموسم الحالي، على أن تستكمل البطولة ومنافسات قبل النهائي والمباراة النهائية مطلع الموسم الجديد.