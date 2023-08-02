"مستر إكس" لـ أحمد فهمي يحقق 27 مليون جنيه إيرادات في 5 أسابيع

جاء فيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي في المركز الرابع في قائمة إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 27 مليون جنيه والتي تعتبر إجمالي ما جمعه الفيلم في 5 أسابيع عرض فقط.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث الفيلم على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وكانت الشركة المنتجة طرحت الفترة الماضية الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي" بصوت أحمد سعد، وحققت نجاحا كبيرا.

على جانب آخر يستعد النجم أحمد فهمي لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "الرجل العناب" خلال الفترة المقبلة.