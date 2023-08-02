"بيت الروبي" أول فيلم عربي في دور العرض التركية

أعلنت دور العرض التركية عن عرض فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، في قاعاتها بدءًا من بعد غد الجمعة الموافق 4 أغسطس وحتى 25 من الشهر ذاته، في سابقة تحدث للمرة الأولى بعرض فيلم عربي فى دور العرض التركية.

وينطلق "بيت الروبي" في جميع دور العرض التركية، حيث استقبله المسؤولون عن السينمات والجمهور بحفاوة كبيرة، كما امتلأت صالات العرض ببوسترات الفيلم مع عمليات دعاية مكثفة، ليكون "بيت الروبي" سببًا في فتح سوق جديد للأفلام المصرية والعربية في تركيا، بما يسهم في توسيع نطاق السينما المصرية.

وحقق فيلم "بيت الروبي" نجاحات ساحقة في شباك التذاكر المصري والعربي منذ انطلاق عرضه يوم 21 يونيو الماضي، إذ وصلت إيراداته إلى 116 مليون جنيه حصدها خلال 6 أسابيع عرض، وتفصله 4 ملايين فقط على تخطي إيرادات فيلم "كيرة والجن" ليصبح الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم "بيت الروبي" فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حاليًا ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.