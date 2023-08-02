هل توجد موجات شديدة الحرارة فى أغسطس؟.. "الأرصاد" تكشف مفاجأة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى احتمالية وجود موجة حارة شديدة قادمة في أغسطس الجاري.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية على قناة TEN الفضائية، اليوم الأربعاء، إنه من الوارد تكرار موجات ارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس الجاري مثلما حدث في شهر يوليو الماضي، مؤكدًا أن تلك الشهور هي ذروة فصل الصيف، ويحدث بها ارتفاع كبير فى درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خاصة مع زيادة نسب الرطوبة.

وذكرت أن تكرار ارتفاع درجات الحرارة الذي حدث في شهر يوليو الماضي لن يحدث باستمرارية في أغسطس الجاري، ولكن من الوارد أن تسجل درجات الحرارة نهارًا من 39 لـ40 درجة مئوية أو أعلى منها، وتصل أحيانًا في المحسوسة "الظل" إلى 40 درجة مئوية، ولكن مدتها لن تكون طويلة وستسغرق 3 أو 4 أيام فقط، وتتراجع عن تلك الارتفاعات مرة أخرى وتعود لمعدلاتها الطبيعية.