الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

نقدم لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصرية للعملة الأجنبية خلال الفترات المقبلة في ظل التغيرات التي طرأت على البلاد.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 في البنوك المصرية منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية والتي أدت إلى عدة قفزات متتالية في أسعار صرف العملة الأمريكية وإليكم الأسعار بالتفصيل وفقا للوحة التعاملات المالية:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 31-7-2023

وصل الدولار الأمريكي في بنك مصر في عمليات الشراء إلى نحو 30.75 جنيه وفي عمليات البيع نحو 30.85 جنيه.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

يتداول البنك التجاري الدولي CIB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك HSBC عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية بنحو  8.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجلت العملة الأمريكية نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة يتداول الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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الذهب يواصل الانهيار.. انخفاض أسعار المعدن النفيس 6.1% خلال يوليو

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أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس

 

في البنك الأهلي الكويتي وصلت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الاستثمار العربي  بلغت العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصلت قيمة العملة الأمريكية نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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