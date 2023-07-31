مع بداية تعاملات الشباب المقبلين على الزواج، ومحبين الذهب، والعشاق حرصوا على معرفة سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 31-7-2023 عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب وجود حالة من الاستقرار في بورصة نيويورك والأسواق العالمية، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليومحوالي 2150 جنيهًا للبيع، وقيمة 2140 جنيهًا للشراء، وهي ذات الأسعار التي قد سجلها أمس الأحد.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 31- 7- 2023

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 31 يوليو 2023.

ويشهد سعر الذهب وجود حالة من الاستقرار الحذر، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي، والتي من الجدير بالذكر أن تسعلن عن سعر الفائدة.

وتضاف قيمة المصنعية والدمغة لسعر الذهب الرسمية في المتوسط وما سيتراوح بين 60 و180 جنيهًا، والتي يحصل عليها التجار أو يحصل عليها صاحب محل الصاغة، وستختلف أسعار الذهب اليوم الاثنين من محل صاغة لآخر، وتتنوع من محافظة إلى محافظة أخرى، وتختلف من تاجر إلى تاجر آخر، حيث ستصل المصنعية في الأغلب لنسب ستتراوح ما بين مبلغ 7% و10% من أسعار جرام الذهب.

سعر الذهب اليوم الإثنين 31 يوليو 2023

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 31 يوليو 2023 في مصر ليسجل 2457.25 جنيه للبيع، و2445.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وثبت سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين عند مستوى 2252.5 جنيه للبيع، و2242 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما حافظ سعر الذهب اليوم عيار 21 على استقراره ليسجل 2150 جنيهًا للبيع، و2140 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 ثباتًا اليوم الإثنين عند مستوى 1842.75 جنيه للبيع، و1834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 فثبت عند 1433.25 جنيه للبيع، و1426.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1228.5 جنيه للبيع، و1222.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 31 يوليو 2023، فشهد حالة من الاستقرار عند 17200 جنيه للبيع، و 17120 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وبلغت سعر أونصة الذهب في ختام اليوم، نحو 1960 دولارًا للبيع، و1958 دولارًا للشراء.