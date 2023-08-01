الثلاثاء 01 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-8-2023

اليورو
اليورو

ينشر "الدستور" سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.


سعر اليورو اليوم الثلاثاء تحديث يومي 

آخر تحديث يومي لسعر اليورو الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.


سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

في البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو استقرارً خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023


سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري


استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة


استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي


سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة


سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع
 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم سعر اليورو اليوم الثلاثاء منتصف التعاملات الجنيه المصري البنوك المصرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان