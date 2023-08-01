مع أول التعاملات المالية يشغل بال المواطنين المسافرين إلى خارج البلاد معرفة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك عبر جوجل، وشهدت أسعار الدولار استقرارا مقابل سعر الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، حيث سجل بالبنك المركزي المصري، مستوى مبلغ 30.83 جنيه للشراء، وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك

وتوفر «الدستور» للقراء معرفة كل ما يخص الخدمة بجميع الخطوات وكيفية التنفيذ، ونرصد أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، بداخل عدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية، وذلك في حالتي البيع والشراء، وقد جاءت كالتالي:

سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، قيمة 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء 1 أغسطس

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، استقرارا بنحو قيمه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 في البنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار استقرارا في البنك التجاري الدولى اليوم الثلاثاء 1 أغسطس استقرارا عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

شهد سعر الدولار في بنك المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، استقرارا ملحوظا، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.