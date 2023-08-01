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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

يزداد البحث عن سعر  الذهب في مصر  لمعرفة آخر التطورات التي شهدها المعدن الأصفر بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، خاصة عيار 21 الذي يمثل أهمية بالنسبة للسوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 24  

بيع 2,457  جنيه.

شراء 2,469 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 

بيع 2,252  جنيه. 

شراء 2,263  جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 

بيع 2,150 جنيه.

شراء 2,160  جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 

بيع 1,843  جنيه.

شراء 1,851  جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,433  جنيه.

شراء 1,440  جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12 

بيع 1,229  جنيه. 

شراء 1,234  جنيه.

سعر الأونصة 

بيع 76,417 جنيه. 

شراء 76,773 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,200  جنيه. 

شراء 17,280  جنيه.

سعر الكيلو

بيع 2,457,143  جنيه. 

شراء 2,468,571  جنيه.

حجم إنتاج واحتياطي الذهب فى مصر (إنفوجراف)

في منتصف التعاملات.. انخفاض في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المحلية

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في سوق الصاغة


حجم احتياطي الذهب في مصر

يبلغ إنتاج مصر من الذهب سنويًا 15.8 طن ذهب، ويمكن القول بأن القادر على استخراج النصيب الأكبر من هذه الكمية بنسبة تصل 95% هو منجم السكرى الذي يمثل أكبر مناجم الذهب في مصر والشرق الأوسط، حيث يتخطى إنتاج منجم السكري 450 ألف أوقية سنويًا.

وبهذا المعدل من المنتج تصل إيرادات منجم السكري للذهب لما يقدر ب 7.5 مليار دولار منذ بدء الإنتاج في 2009 حتى 2023، ومن المستهدف إنتاج 480 ألف أوقية خلال العام الحالي 2023.

ويبلغ احتياطي مصر الحالي من الذهب  أكثر من 17 مليون أوقية.

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في منتصف التعاملات.. انخفاض في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المحلية

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