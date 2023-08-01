سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

يزداد البحث عن سعر الذهب في مصر لمعرفة آخر التطورات التي شهدها المعدن الأصفر بعد رفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023 بدون مصنعية

نعرض في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023، خاصة عيار 21 الذي يمثل أهمية بالنسبة للسوق المصري.

سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,457 جنيه.

شراء 2,469 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,252 جنيه.

شراء 2,263 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,150 جنيه.

شراء 2,160 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,843 جنيه.

شراء 1,851 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,433 جنيه.

شراء 1,440 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,229 جنيه.

شراء 1,234 جنيه.

سعر الأونصة

بيع 76,417 جنيه.

شراء 76,773 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بيع 17,200 جنيه.

شراء 17,280 جنيه.

سعر الكيلو

بيع 2,457,143 جنيه.

شراء 2,468,571 جنيه.



حجم احتياطي الذهب في مصر

يبلغ إنتاج مصر من الذهب سنويًا 15.8 طن ذهب، ويمكن القول بأن القادر على استخراج النصيب الأكبر من هذه الكمية بنسبة تصل 95% هو منجم السكرى الذي يمثل أكبر مناجم الذهب في مصر والشرق الأوسط، حيث يتخطى إنتاج منجم السكري 450 ألف أوقية سنويًا.

وبهذا المعدل من المنتج تصل إيرادات منجم السكري للذهب لما يقدر ب 7.5 مليار دولار منذ بدء الإنتاج في 2009 حتى 2023، ومن المستهدف إنتاج 480 ألف أوقية خلال العام الحالي 2023.

ويبلغ احتياطي مصر الحالي من الذهب أكثر من 17 مليون أوقية.