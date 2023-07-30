سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في سوق الصاغة

ارتفعت معدلات البحث عن سعر جرام الذهب في مصر، بعد أن شهدت أسعاره حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي، في ظل حالة الترقب لنتائج الفيدرالي الأمريكي التي خرجت بالفعل بزيادة ربع في المئة على الفائدة.



سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023



نعرض في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا وبيعًا في السوق المصري.



سعر جرام الذهب عيار 24

بيع 2,446 جنيه

شراء 2,457 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22

بيع 2,242 جنيه

شراء 2,252 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

بيع 2,140 جنيه

شراء 2,150 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

بيع 1,834 جنيه

شراء 1,843 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14

بيع 1,427 جنيه

شراء 1,433 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12

بيع 1,223 جنيه

شراء 1,229 جنيه

سعر الأونصة

بيع 76,062 جنيه

شراء 76,417 جنيه

سعر الجنيه الذهب

الذهب بيع 17,120 جنيه

شراء 17,200 جنيه

سعر الكيلو

بيع 2,445,714 جنيه

شراء 2,457,143 جنيه



تأثير رفع الفائدة على سعر الذهب

أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند 5.25% - 5.50%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، إلى أن عادت أسعار الذهب الفورية في الارتفاع من جديد بنسبة 0.7% لتربح 12 دولار وتعيد الذهب إلى دائرة التذبذب دون اتخاذ اتجاه واضح.