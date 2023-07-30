الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في سوق الصاغة

الذهب
الذهب

ارتفعت معدلات البحث عن سعر جرام الذهب في مصر، بعد أن شهدت أسعاره حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي، في ظل حالة الترقب لنتائج الفيدرالي الأمريكي التي خرجت بالفعل بزيادة ربع في المئة على الفائدة.


سعر  جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023


نعرض في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا وبيعًا في السوق المصري.


سعر جرام الذهب عيار 24 
بيع 2,446  جنيه 
شراء 2,457 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 
بيع 2,242  جنيه 
شراء 2,252  جنيه

سعر جرام الذهب  عيار 21
بيع 2,140  جنيه 
شراء 2,150  جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,834  جنيه 
شراء 1,843  جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 
بيع 1,427  جنيه 
شراء 1,433  جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,223 جنيه 
شراء 1,229 جنيه

سعر الأونصة
بيع 76,062  جنيه 
شراء 76,417  جنيه

سعر الجنيه الذهب
الذهب بيع 17,120  جنيه 
شراء 17,200  جنيه

سعر الكيلو 
بيع 2,445,714   جنيه 
شراء 2,457,143  جنيه

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تأثير رفع الفائدة على سعر الذهب

أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند 5.25% - 5.50%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، إلى أن عادت أسعار الذهب الفورية في الارتفاع من جديد بنسبة 0.7% لتربح 12 دولار وتعيد الذهب إلى دائرة التذبذب دون اتخاذ اتجاه واضح.

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استقرار أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية

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