سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023 في سوق الصاغة
ارتفعت معدلات البحث عن سعر جرام الذهب في مصر، بعد أن شهدت أسعاره حالة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي، في ظل حالة الترقب لنتائج الفيدرالي الأمريكي التي خرجت بالفعل بزيادة ربع في المئة على الفائدة.
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 30 يوليو 2023
نعرض في التقرير التالي سعر جرام الذهب اليوم الأحد في مصر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا وبيعًا في السوق المصري.
سعر جرام الذهب عيار 24
بيع 2,446 جنيه
شراء 2,457 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 22
بيع 2,242 جنيه
شراء 2,252 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21
بيع 2,140 جنيه
شراء 2,150 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18
بيع 1,834 جنيه
شراء 1,843 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 14
بيع 1,427 جنيه
شراء 1,433 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 12
بيع 1,223 جنيه
شراء 1,229 جنيه
سعر الأونصة
بيع 76,062 جنيه
شراء 76,417 جنيه
سعر الجنيه الذهب
الذهب بيع 17,120 جنيه
شراء 17,200 جنيه
سعر الكيلو
بيع 2,445,714 جنيه
شراء 2,457,143 جنيه
تأثير رفع الفائدة على سعر الذهب
أكد البنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق وتصل الفائدة إلى أعلى مستوياتها عند 5.25% - 5.50%، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع مستويات الدولار الأمريكي، إلى أن عادت أسعار الذهب الفورية في الارتفاع من جديد بنسبة 0.7% لتربح 12 دولار وتعيد الذهب إلى دائرة التذبذب دون اتخاذ اتجاه واضح.