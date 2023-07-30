حجم إنتاج واحتياطي الذهب فى مصر (إنفوجراف)

تشكل الصحراء المصرية الشرقية جزءًا من الدرع العربي النوبي وتشترك في جيولوجيا مماثلة للجزء العربي من الدرع، نظرًا لأن الجانب العربي يستضيف مجموعة متنوعة من الرواسب المعدنية بما في ذلك رواسب الذهب، ورواسب المعادن الأساسية المرتبطة بالبراكين ورواسب العناصر الأرضية النادرة من بين أمور أخرى.

وينشر «الدستور» حجم إنتاج واحتياطي الذهب فى مصر

تمتلك مصر احتياطيات هائلة من الثروات المعدنية ومن أهمها الذهب

منجم السكرى يعد أكبر مناجم الذهب فى مصر والشرق الأوسط

إنتاج مصر من الذهب سنوياً 15.8 طن ذهب

95% من الإنتاج يتم استخراجها من منجم السكري والباقى من مواقع الشركات الأخرى

إنتاج منجم السكرى يتخطى 450 ألف أوقية سنوياً

إيرادات منجم السكري للذهب في مصر 7.5 مليار دولار منذ بدء الإنتاج في 2009 حتى 2023

من المستهدف إنتاج 480 ألف أوقية خلال العام الحالي 2023

يصل احتياطي مصر حالياً من الذهب المؤكد أكثر من 17 مليون أوقية شاملة منجم إيقات