لا يفوتك هذا المساء| انخفاض في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المحلية.. وسبب تأخير نتيجة الثانوية العامة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

تفاصيل حريق فى مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوى

نشب حريق هائل في مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوي، بنطاق دائرة منطقة التجمع شرق القاهرة، وقد انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق فور تلقيهم البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، عقب الدفع بعدد من سيارات المطافئ، حيث تم فرض كردون أمني، وجارٍ استكمال عمليات التبريد اللازمة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462102

تأجيل محاكمة محامي عبد الله رشدي في سب وقذف جيهان العراقية

حجزت محكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محامي عبد الله رشدي، لاتهامه بسب وقذف وتهديد جيهان العراقية، وذلك لجلسة 14 أغسطس للحكم.

جاء في قائمة الاتهامات الموجهة لمحامي الداعية الإسلامي عبد الله رشدي أن المتهم ارتكب جرائم ممنهجة في السب والقذف والطعن في الأعراض والتهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات بهدف إجبار جيهان العراقية على الصمت عن جريمة هتك العرض المرتكبة ضدها من قبل الشيخ عبد الله رشدي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462092

في منتصف التعاملات.. انخفاض في أسعار الذهب اليوم في التعاملات المحلية

شهدت أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات الصباحية انخفاض تأثرًا بالبورصات العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4461728

توحيد الصف الفلسطيني أهم ثوابت السياسة المصرية.. ترحيب واسع بالدور المصري

إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني أهم ثوابت السياسة المصرية، لدعم القضية الفلسطينية، ومن هذا المنطلق ترعى مصر إجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية بدعوى من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد أحداث جنين الأخيرة.

ولاقى استضافة مصر للحوار الفلسطيني الفلسطيني، ترحيب الأمناء العاميين للفصائل والتي أشارت إلى دور مصر الكبير في رعاية الحوار الفلسطيني الفلسطيني لتحقيق الوفاق وتوحيد رؤيتهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462130

الباز: حل القضية الفلسطينية يأتي من الداخل.. والعالم لن يتدخل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القضية الفلسطينية محل اهتمام العرب جميعا، ومصر على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن مصر بذلت من الجهد والمال والأرواح والدماء الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية بـ.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462134

تبدأ من 300 جنيه.. 6 فئات لتذاكر حفل تامر عاشور وإليسا بمهرجان العلمين

بدأ موقع تذكرتي طرح تذاكر حفل النجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور المقرر إقامته في يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

يرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين "العالم علمين": لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462101

سبب تأخير نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على موعد إعلان النتيجة النهائى

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن أسباب تأخير ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي كان متوقعا إعلانها اليوم، قائلًا إن التأخير قد يرجع لشيء مرتبط باعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة، لأنها جاهزة من مساء أمس السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لم يتم تغيير أي شيء في النتيجة.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462098

تقرير دولى يحذر من استمرار ارتفاع الحرارة عالميًا: «القادم أسوأ»

حذرت شبكة «سى إن إن» الأمريكية من تداعيات تغير المناخ، فى ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة، واشتعال الحرائق فى أغلب دول العالم.

وذكرت الشبكة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن العالم يعيش «الشهر الأكثر سخونة» فى يوليو الجارى، مشيرة إلى أن العلماء اعتبروا يوليو الجارى.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4462052