تفاصيل حريق فى مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوى

نشب حريق هائل في مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوي، بنطاق دائرة منطقة التجمع شرق القاهرة، وقد انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق فور تلقيهم البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، عقب الدفع بعدد من سيارات المطافئ، حيث تم فرض كردون أمني، وجارٍ استكمال عمليات التبريد اللازمة.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة التجمع، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.