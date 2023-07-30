الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حريق فى مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوى

حريق
حريق

نشب حريق هائل في مخزن للوقود بطريق السويس الصحراوي، بنطاق دائرة منطقة التجمع شرق القاهرة، وقد انتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق فور تلقيهم البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق، عقب الدفع بعدد من سيارات المطافئ، حيث تم فرض كردون أمني، وجارٍ استكمال عمليات التبريد اللازمة.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن في منطقة التجمع، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

الحماية المدنية السويس الصحراوى سيارات إطفاء شرق القاهرة غرفة عمليات شرطة النجدة مخز للوقود بطريق السويس الصحراوي منطقة التجمع شرق القاهرة

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