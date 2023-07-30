الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سبب تأخير نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على موعد إعلان النتيجة النهائى

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، عن أسباب تأخير ظهور نتيجة الثانوية العامة، والتي كان متوقعا إعلانها اليوم، قائلًا إن التأخير قد يرجع لشيء مرتبط باعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للنتيجة، لأنها جاهزة من مساء أمس السبت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لم يتم تغيير أي شيء في النتيجة، وتأخير الإعلان عنها يرجع للوزير نفسه، منوهًا أن الإعلان عن أسماء الأوائل قد يتم اليوم أو غدًا، مشيرا إلى أنه لا يعتقد الإعلان اليوم لتأخر الوقت، والأمر لن يكون مفيدًا إعلاميًا للوزارة.

وأكد أن نسبة النجاح مفرحة، خاصة بعد ظهور مادة التاريخ، لافتًا إلى أن نسبة النجاح 78% بزيادة نحو 3% عن العام الماضي.

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