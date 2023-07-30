الباز: حل القضية الفلسطينية يأتى من الداخل.. والعالم لن يتدخل

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القضية الفلسطينية محل اهتمام العرب جميعًا، ومصر على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن مصر بذلت من الجهد والمال والأرواح والدماء الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية بوجود الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، برعاية مصرية، مشيرًا إلى أن فلسطين تتعرض لممارسات أكثر عنفًا وتطرفًا ودمية من حكومة نتنياهو اليمينية، والتي تمضي في التصعيد، ويكفي ما نراه في الضفة والقدس وغزة من ممارسات.

ولفت إلى أن مصر تدرك الأمر مبكرًا، وترى أنه من أجل حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون الداخل الفلسطيني موحدًا، مشيرًا إلى أن الفصائل المتنازعة المتضاربة لا بد أن تكون على قلب رجل واحد.

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف يدفع إلى ضرورة تنحية الخلافات الداخلية، وأن يعمل الجميع تحت كلمة واحدة، منوهًا بأن مصر لا تريد شيئًا، وهذا يعزز دورها في القضية الفلسطينية، متابعًا: "رغم مشاكلنا وأزماتنا، لكن مصر لا تبخل بأي جهد في سبيل حل القضية".

وشدد محمد الباز على أن حل القضية الفلسطينية يأتي من الداخل، لأن العالم لن يتدخل من أجل حلها.