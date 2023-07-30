الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: حل القضية الفلسطينية يأتى من الداخل.. والعالم لن يتدخل

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن القضية الفلسطينية محل اهتمام العرب جميعًا، ومصر على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن مصر بذلت من الجهد والمال والأرواح والدماء الكثير من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مدينة العلمين الجديدة شهدت عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية بوجود الرئيس الفلسطيني عباس أبومازن، برعاية مصرية، مشيرًا إلى أن فلسطين تتعرض لممارسات أكثر عنفًا وتطرفًا ودمية من حكومة نتنياهو اليمينية، والتي تمضي في التصعيد، ويكفي ما نراه في الضفة والقدس وغزة من ممارسات.

ولفت إلى أن مصر تدرك الأمر مبكرًا، وترى أنه من أجل حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون الداخل الفلسطيني موحدًا، مشيرًا إلى أن الفصائل المتنازعة المتضاربة لا بد أن تكون على قلب رجل واحد.

وأكد أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عنف يدفع إلى ضرورة تنحية الخلافات الداخلية، وأن يعمل الجميع تحت كلمة واحدة، منوهًا بأن مصر لا تريد شيئًا، وهذا يعزز دورها في القضية الفلسطينية، متابعًا: "رغم مشاكلنا وأزماتنا، لكن مصر لا تبخل بأي جهد في سبيل حل القضية".

وشدد محمد الباز على أن حل القضية الفلسطينية يأتي من الداخل، لأن العالم لن يتدخل من أجل حلها.

محمد الباز القضية الفلسطينية عباس أبو مازن حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس