الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تبدأ من 300 جنيه.. 6 فئات لتذاكر حفل تامر عاشور وإليسا بمهرجان العلمين

تامر عاشور وإليسا
تامر عاشور وإليسا

بدأ موقع تذكرتي طرح تذاكر حفل النجمة اللبنانية إليسا والنجم تامر عاشور المقرر إقامته في يوم 5 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

يرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور بمهرجان العلمين "العالم علمين": 

  • الفئة الأولى Right Lounges &  Left Lounges بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد، بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.
  • الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد، بما يساوي 5 آلاف جنيه لكل فرد.
  • الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 650 جنيهًا للفرد.
  • الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 600 جنيه للفرد.
  • الفئة الخامسة “Regular" بمبلغ 350 جنيهًا للفرد.
  • الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 300 جنيه للفرد.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

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