تفاصيل وأسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين

بدأ موقع تذكرتي طرح تذاكر حفل النجمين محمد منير وحميد الشاعري المقرر إقامته في يوم 4 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين” المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين “العالم علمين”:

الفئة الأولى “Right Lounges & Left Lounges” بمبلغ 65 ألف جنيه تسمح بدخول 10 أفراد بما يساوي 6 آلاف و500 جنيه للفرد الواحد.

الفئة الثانية "Right Haigh Tables & Left Haigh Tables" بمبلغ 20 ألف جنيه تسمح بدخول 4 أفراد بما يساوي 5 آلاف جنيها لكل فرد.

الفئة الثالثة "Fan Pit" بمبلغ 700 جنيه للفرد.

الفئة الرابعة "Fan Pit (Group Ticket)" بمبلغ 650 جنيها للفرد.

الفئة الخامسة “Regular" بمبلغ 400 جنيها للفرد.

الفئة السادسة "Regular (GroupTicket)" بمبلغ 350 جنيها للفرد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عدد من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبد الحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان في نفس اليوم.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتى تعرف بمدينة الفنون، والتى تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.