الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بعد أن ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023 أمس الاثنين، وكرم وزير التعليم رضا حجازي أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. 

موعد امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني ، حيث بلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني  118.605 طالب  وعدد الراسبين 42.348.

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بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني في 19 أغسطس الجاري ، على أن تستمر طلبات تظلمات الثانوية العامة لمدة أسبوعين، وسيتم فحص أوراق الطلاب بمقرات لتظلمات القريبة منهم بدلا من المقر الرئيسي بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

جدول امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني اليوم الثلاثاء، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الثاني كالتالي: 

  • مادتي اللغة العربية والتربية الدينية: يوم السبت 19 أغسطس

 

  • مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية : يوم الأحد 20 أغسطس .

 

  • مواد الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية : يوم الاثنين 21 أغسطس .

 

  • الاقتصاد والاحصاء : يوم الثلاثاء 22 أغسطس .

 

  • مادتي الفيزياء والتاريخ: يوم الأربعاء 23 أغسطس .

 

  • اللغة الأجنبية الأولى : يوم الخميس 24 أغسطس .

 

  • الكيمياء والجغرافيا : يوم السبت 26 أغسطس .

 

  • الديناميكا  : يوم الأحد 27 أغسطس .
  • مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع : يوم الاثنين 28 أغسطس

 

  • مواد الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا : يوم الثلاثاء 29 اغسطس .
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