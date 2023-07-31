توقعات تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023

تعلن وزارة التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023، خلال أيام بعد أن تنتهي مرحلة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة والتي تم إعلانها اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم رضا حجازي.

تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023

يتم تحديد تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2023 وفق متوسط المجاميع التي حصل عليها الطلاب بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، ووفق بيان رضا حجازي وزير التربية والتعليم فإن النسبة العامة للنجاح بلغت 78.8٪، وفي المدارس الحكومية بلغت 84% ، وفي مدارس اللغات 70٪.

وتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام النجاح تقدم تقدم للامتحان 763206 طالبا وطالبة حضر منهم 759676 نسبة ، وبلغت نسبة النجاح في البنين 80.6٪، والبنات 77٪ ، ولم يحصل أي طالب بالثانوية العامة وفق نتيجة الثانوية العامة 2023 على مجموع 100%.

ومع اختلاف نسب النجاح ومجاميع طلاب الثانوية العامة فإن تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2023 سيختلف عن العام الماضي، وستقدره تعلن وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2023

أوضح رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة فإن تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2023 سيكون منخفضًا عن العام الماضي وفقًا لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة.

وجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2022 كان الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وجاء الحد الأدنى تنسيق المرحلة الاولى ثانوية عامة 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

بينما كانت تنسيق المرحلة الثانية ثانوية عامة 2022 للشعبة العلمية ٢٤٦ درجة فأكثر بنسبة ٦٠%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية ٢٣٨ درجة فأكثر بنسبة ٠٥.٥٨% .

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