الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم الآن

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قدم وساق، لخروج نتيجة الثانوية العامة في أفضل صورة لها، بعد مرورها على مجموعة كبيرة من أفضل مدرسي الوزارة، الذين قاموا بعمليات الرصد والتدقيق ومراجعة الدرجات. 

 

يشهد محرك البحث جوجل، حركة واسعة من عمليات البحث، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الجميع يريد الوصول إلى اللينكات الدقيقة لنتيجة الثانوية العامة 2023، حتى تطمئن قلوب الطلاب وأولياء أمورهم. 

 

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع الدستور

موقع جريدة الدستور حرص على تقديم خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 لقراءه، ولكن لابد من الإلمام بعدد من المعلومات حول الطالب الذي تريد الوصول إلى النتيجة الخاصة به، وهي الاسم ورقم الجلوس، رقم الهاتف، والإيميل.

 

ويمكنك الحصول عليها بطريقة رقم الجلوس فقط من خلال الموقع الالكتروني من خلال الرابط التالي https://natega.dostor.org/

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لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم الفني تأتي في مقدمة المواقع التي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، بصورة بالغة الدقة، ولكن هناك عدد من الخطوات التي يجب القيام بها أولًا حتى تتمكن من الوصول لنتيجة الثانوية العامة بصورة دقيقة. 

 

مركز معلومات وزارة التربية والتعليم يمكن الوصول إليه من خلال الرابط الوحيد الخاص بها، ويمكنك الحصول على هذا الرابط عن طريق الضغط هنا https://emis.gov.eg/ 

 

بمجرد دخولك إلى البوابة العامة لوزارة التربية والتعليم الفني، ستجد عدد من الخيارات، وحتى لا تصاب بالحيرة والقلق، اتجه فورًا إلى اختيار بوابة الثانوية العامة بعنوان الرابط: http://thanwya.emis.gov.eg/ 

 

فور الدخول إلى بوابة الثانوية العامة، عليك اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي ستظهر فورًا أمامك على الشاشة بعد تسجيل رقم الجلوس، والضغط على عرض النتيجة.

 

المجموع الكلي في النتيجة للشعبتين «العلمية والأدبية»، مقسمة في التالي

 

-  مادة اللغة العربية تصل لـ80 درجة.

 

- مادة اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزية والفرنسية والألمانية» تصل لـ50 درجة.

 

- مادة اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، الصينية» تصل لـ40 درجة.

 

- مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا والاستاتيكا» تصل لـ 60 درجة.

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