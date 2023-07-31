تفاصيل فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية العامة 2023 إلكترونيًا

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب تظلمات الثانوية العامة إلكترونيًا، الخميس المقبل، لمدة أسبوعين.

وأضاف وزير التعليم ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية لإعلان نتيجة الثانوية العامة، أن قيمة رسوم التظلم هذا العام 200 جنيه فقط ، لافتًا إلى أن الطالب سيحصل على صورة ضوئية من ورق الإجابة .

وأكد وزير التعليم، أنه سيتم إتاحة نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة كانت مهمة شاقة للغاية، ولم تكن لتخرج بهذه الصورة المشرفة لولا جهود الدولة كاملة.

ويشارك أوائل الثانوية العامة 2023 في حضور المؤتمر الصحفى للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن يتم تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.