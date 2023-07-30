موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. تصدرت عبارة "أوائل الثانوية العامة 2023" مؤشرات البحث على جوجل، حيث سيتم الانتهاء من تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات، بعد التأكد من تمثيل كافة أنواع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة.

ونرصد في التقرير التالي موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023:

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

من المقرر إعلان أسماء العشرة الأوائل بكل شعبة من شعب الثانوية العامة الثلاثة رسميًا خلال ساعات، وذلك بعدما واصلت كنترولات الثانوية العامة حصر قائمة إوائل الثانوية العامة بجميع الشعب «علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدارس الدمج ومدارس المكفوفين».

معايير ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023

يذكر أن هناك معايير واضحة لترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها:

1- مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب.

2- توزيع قائمة الأوائل على نوعيات المدارس الرسمية والخاصة، وفي حالة تساوى مجاميع الطلاب يتم الفصل بينهم عن طريق درجات المواد خارج المجموع وهي (الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية).

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر "جريدة الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 (من هنا).

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل” وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

وكذلك يمكن الحصول على النتيجة عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة يمكنك أن استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم أو من خلال موقع نتيجة، فقط اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط https://www.thanwya.com/ .

اختيار كلمة نتائج الثانوية العامة مصر.

يتم تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح.

عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

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