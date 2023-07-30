الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثانوية العامة

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. تفاصيل

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023.. تصدرت عبارة "أوائل الثانوية العامة 2023" مؤشرات البحث على جوجل، حيث سيتم الانتهاء من تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات، بعد التأكد من تمثيل كافة أنواع المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة.

رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2023

كيفية استخراج نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

ونرصد في التقرير التالي موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023:

موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

من المقرر إعلان أسماء العشرة الأوائل بكل شعبة من شعب الثانوية العامة الثلاثة رسميًا خلال ساعات، وذلك بعدما واصلت كنترولات الثانوية العامة حصر قائمة إوائل الثانوية العامة بجميع الشعب «علمي علوم، وعلمي رياضيات وأدبي، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ومدارس الدمج ومدارس المكفوفين».

معايير ترتيب أوائل الثانوية العامة 2023

يذكر أن هناك معايير واضحة لترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها:

1- مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب.

2- توزيع قائمة الأوائل على نوعيات المدارس الرسمية والخاصة، وفي حالة تساوى مجاميع الطلاب يتم الفصل بينهم عن طريق درجات المواد خارج المجموع وهي (الاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية والتربية الدينية).

نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الدستور

توفر "جريدة الدستور" نتيجة الصف الثالث الثانوي، بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستطيع الطلاب تسجيل بياناتهم وتصلهم نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللحصول عليها يمكنك اتباع الخطوات التالية: 

قم بالدخول عبر موقع جريدة الدستور أو الضغط مباشرة على رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 (من هنا).

قم بكتابة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، ورقم جلوسه، والبريد الإلكتروني، ورقم الموبايل” وسيتم ارسال نتيجة 3 ثانوي فور اعتمادها، وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 يستطيع الطلاب الحصول عليها مباشرة من الرابط السابق بكتابة رقم الجلوس فقط والضغط على زر عرض نتيجة الثانوية العامة 2023، فتظهر نتيجة الثانوية العامة للطالب. 

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة

وكذلك يمكن الحصول على النتيجة عن طريق موقع بوابة الثانوية العامة يمكنك أن استعلم عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم أو من خلال موقع نتيجة، فقط اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط  https://www.thanwya.com/ .
اختيار كلمة نتائج الثانوية العامة مصر.
 يتم تدوين بيانات الطالب بشكل صحيح.
عرض نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

قد يهمك أيضًا:

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة 2023.. موعد ظهورها في المدارس

وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2023 نتيجة الصف الثالت الثانوي نتيجة ثانوية عامة نتيجة ثانوية عامة 2023 نتيجة الثانوية 2023 الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الثانوي موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي نتيجه الثانويه العامه برقم الجلوس موعد إعلان أوائل الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس