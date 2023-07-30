اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 هو الموضوع الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة للاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

نعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 والذي يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس من خلال عدة منافذ.

من المتوقع أن تصدر نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات قليلة، حيث أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان أسماء اوائل الثانوية العامة اليوم بعد ان يعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي نتيجة الثانوية العامة 2023.

يوفر موقع الدستور رابط الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه محافظة المنوفية 2023 من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2023

https://natega.dostor.org/

يكتب طالب الثانوية العامة رقم جلوسه ويضغط على كلمة عرض النتيجة

وذلك فور اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل حيث تقدم الدستور خدمتها في عرض النتيجة للطلاب مباشرة من خلال الرابط السابق.

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023 من وزارة التربية والتعليم

ويمكن الاستعلام عن نتيجه الثانويه العامه محافظة المنوفية 2023 من خلال بوابة الثانوية العامة كذلك وهو الموجود هنا

يكون الاستعلام برقم الجلوس

ويتم تفعيل الرابط بعد اعتماد النتيجة مباشرة

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغت 91%، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد طلاب الثانوية العامة 2023.

في اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، وعدد من حصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 7.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.4% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، أما عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت نسبتهم نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان.

في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي الطلاب الممتحنين في المادة.

في امتحان مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وعدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي الطلاب الممتحنين في المادة.

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