نتيجة 3 ثانوي عام.. موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتساءل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين عن موقع الوزارة، عبر محركات البحث جوجل، للحصول على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، برقم الجلوس فور اعتمادها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويمكن للطلبة والطالبات الذين يتساءلون عن الرابط الالكتروني المخصص لإعلان نتيجة الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم الفني للحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

يقوم الطالب بالدخول على الرابط، ثم اختيار بوابة الثانوية العامة، ثم الدخول على نتيجة الثانوية، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم تظهر النتيجة.

وفقًا لمصادر خاصة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، تعلن أسماء أوائل الثانوية العامة خلال ساعات، على ان تعلن النتيجة غداً لكل الطلاب.

آخر أخبار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023



من جانبه صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.

وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميًا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.

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