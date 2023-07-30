يجيب موقع الدستور على حقيقة وجود تسريب في نتيجة الثانوية العامة 2023 والذي أثار الجدل على موقع السوشيال ميديا فيسبوك وتداول صور على أنها نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023.

هل يوجد تسريب في نتيجة الثانوية العامة 2023

نرصد في هذا التقرير حقيقة وجود تسريب في نتيجة الثانوية العامة 2023 والموعد الرسمي لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي وفق ما صرح به وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية أو تصريحات رسمية عن نتيجة الثانوية العامة وما صدر هو بيانات بمؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة.

وكذلك صرحت عدة مصادر من ديوان عام وزارة التربية والتعليم أنه من المنتظر خلال ساعات أن يتم اعتماد نتائج الثانوية العامة والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 والذين تجاوز عددهم أكثر من 33 طالب.

وفي بيان سابق لوزارة التربية والتعليم والتعليم أهابت بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعًا لإثارة البلبلة والتشتيت للطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

يقدم موقع الدستور رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها من خلاله للاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي برقم الجلوس فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة هنا https://natega.dostor.org/

في الوقت الحالي يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم كي تصلهم رسالة بنتيجة الثانوية العامة فور ظهورها

سجل رقم جلوسك واسمك ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني

مؤشرات النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة بعد زيارة كنترول الثانوية العامة الرئيسي وجاءت كالتالي وفق تصريحاته

نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية بلغت 90%

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%

نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بلغت 91%

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%

نسبة النجاح فى امتحان الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5 %

نسبة النجاح فى امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9 %

نسبة النجاح فى امتحان مادة الجيولوجيا بلغت 91.1 %

نسبة النجاح فى امتحانات اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%

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