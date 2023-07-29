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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

يتسأل أكثر من 10 ملايين مواطن عن موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023 والتي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حيث تستعد كافة منافذ الصرف  في كافة محافظات الجمهورية المعتمدة لاستلام أموال المعاشات استعدادا لصرفها وفقا للشرائح المالية خلال الفترة المقبلة وفقا للجدول الزمني المعد.

موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يعمل العاملين في هيئة التأمينات الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية على تذليل وتيسير كافة إجراءات صرف المعاشات لمستحقيها أو المستفيدين منها حيث تبدأ عملية صرف المعاشات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس 2023 والتي تستمر لمدة 10 أيام في كافة منافذ الصرف المعتمدة.

يذكر أن زيادة المعاشات قد تم صرفها بشكل مبكر وفقا لقرارات الحماية الاجتماعية والتي اتخذتها الدولة في شهر أبريل الماضي بدلًا من شهر يوليو 2023 الذي يعد بداية العام المالي الجديد 2023-2024، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تأثر بها كافة دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

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جدول صرف معاشات أغسطس 2023

تتم عملية صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن القانوني وفقا للشرائح المالية والتي قسمتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى 4 شرائح كما يلي :-

الشريحة الأولى : صرف أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 أغسطس 2023.

الشريحة الثانية : صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 1000 والأقل من 2000 جنيه وذلك خلال يومي الخميس والسبت 3 و 5 أغسطس 2023.

الشريحة الثالثة : صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 والأقل من 3000 جنيه وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 6 و 7 أغسطس 2023.

الشريحة الرابعة : صرف أصحاب المعاشات الأكثر من 3000 جنيه وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 أغسطس 2023.

وسيتم منح يوم إضافي لصرف المتخلفين عن أيامهم المحددة في الجدول وهو يوم الخميس الموافق 10 أغسطس في كافة منافذ الصرف المعتمدة.

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منافذ صرف المعاشات أغسطس 2023

قبيل موعد بدء صرف معاشات شهر أغسطس 2023 تستعد منافذ الصرف لاستقبال مستحقي المعاشات ولمستفيدين منه خلال الأيام المقبلة وهي كما يلي :-

  • منافذ فوري.
  • كارت ميزة.
  • ماكينات الصرف الالي للبنوك.
  • منافذ مكاتب البريد المصري.
  • البنوك والمحافظ الإلكترونية.
  • الهواتف المحمولة.
  • بنك ناصر الاجتماعي.

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