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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف الآن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 

صرف معاشات
صرف معاشات

تتصاعد حدة البحث عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 حيث يترقب حاليا الملايين من أصحاب المعاشات ومستحقيها خاصة عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة عن إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة 15% بدءا من معاش أغسطس المقبل بحد أدني 170 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 

أكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 لكافة مستحقي المعاش في جميع المحافظات وفقا لنظام الشرائح المالية يوم 1 أغسطس المقبل وفقا للجدول التالي :-

  • الشريحة الأولى يوم 1 و 2 أغسطس 2023 لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه.
  • الشريحة الثانية يوم 3 و 4 أغسطس 2023 لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه.
  • الشريحة الثالثة يوم 5 و 6 أغسطس 2023 لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه.

ويتم صرف المحلين للمعاش لبلوغ سن الـ 60 خلال الأسبوع الأول من الشهر حيث يتم تحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف خلال الأيام الأخيرة من الشهر.

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حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة جديدة للمعاشات 2023

نفي المركز الاعلامي التابع لوزارة المالية كافة المعلومات المغلوطة التي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) عن إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة 15% بدءا من معاش أغسطس المقبل بحد أدني 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيه موضحة أن الحكومة حرصت على تبكير العلاوة وصرفها في شهر ابريل الماضي بهدف تخفيف الأعباء عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.

يذكر أن الحكومة حرصت على زيادة دخول العاملين في الدولة للتتوافق مع أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت في الشهور الأخيرة في كافة دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

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منافذ صرف المعاشات 2023

يمكن لأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 10 ملايين مواطن الصرف من خلال المنافذ المتنتشرة في كافة محافظات الجمهورية عن شهر أغسطس المقبل والتي تتلخص فيما يلي:-

  • منافذ شركة التحصيل فوري.
  • كارت ميزة.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • منافذ مكاتتب الهيئة القومية للبريد المصري.
  • البنوك والمحافظ الإلكترونية المنتشرة في المحافظات.

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