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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اعرف ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مرتبات
مرتبات

بدء العد التنازلي لصرف المرتبات مع قرب نهاية الشهر الحالي، وشغل بال العاملين في المؤسسات والموظفين معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 عبر جوجل، في جميع الوزارات والهيئات وفي الجهات التابعة لوزارة المالية، وتكون بالزيادة الجديدة التي قد أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال شهر أبريل الماضي.

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للموظفين

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

وشهدت أيام 18 يونيو و19 يونيو و20 يونيو و21 يونيو و22 في شهر يونيو الماضي، لصرف مرتبات شهر يونيو لعام 2023 للعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، وذلك تنفيذًا لقرار تبكير ميعاد صرف رواتب العاملين بشهر يونيو، وذلك بمناسبة إغلاق السنة المالية، وبحلول عيد الأضحى المبارك 2023.

وأعلنت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، للعاملين في كل الوزارات والهيئات وجميع الجهات التابعة لها، وعلى أن سيتم صرف متأخرات مستحقات جميع العاملين لمدة حوالي 3 أيام من الشهر ذاته.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 في مصر

وتبدأ عملية صرف المرتبات في شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة في يوم 23 يوليو، والمتأخرات بأيام 9 و10 و11 من الشهر ذاته على أن ستبدأ إتاحة مستحقات جميع العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة وتكون بالمنظومة المالية الإلكترونية، طبقاً لطارق بسيوني بصفته رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.

وناشدت وزارة المالية المصرية العاملين في الجهات الإدارية وعدم التزاحم على جميع ماكينات الصراف الآلي، وخاصة أن تكون المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت وذلك يكون اعتبارًا من تاريخ البدء للصرف المحدد لكافة الجهات الإدارية.

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، ولا يقل الحد الأدنى لأجور جميع الموظفين والعاملين وذلك لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة وتكون عما يلي:

  • 10500  جنيه وتكون للدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
  • 8500 جنيه وستكون للدرجة العالية أو ما يعادلها.
  • 7000 جنيه وستكون لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.
  • 6500 جنيه وستكون للدرجة الأولى أو ما يعادلها.
  • 5500 جنيه وستكون للدرجة الثانية أو ما يعادلها.
  • 5000 جنيه وستكون للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
  • 4500 جنيه وستكون للدرجة الرابعة أو ما يعادلها.
  • 4000 جنيه وستكون للدرجة الخامسة أو ما يعادلها.
  • 3500 جنيه وستكون للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
  • 6000 جنيه وستكون لحاملي شهادة الماجستير.
  • 7000 جنيه وستكون لحاملي شهادة الدكتوراه.

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