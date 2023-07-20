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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

يفتتح غدا.. مواعيد معرض "ديارنا" للمشغولات اليدوية في الساحل الشمالي

معرض ديارنا
معرض "ديارنا

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية والذي يقام بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي، تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي”، بحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة.

واستعرضت فضائية "إكسترانيوز"، تفاصيل عن انطلاق المعرض اليوم:

وتستمر فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا 5  على مدار شهري يوليو الجاري وأغسطس القادم.

يستقبل جمهوره يوميًا من الساعة 4 مساءًا وحتى الرابعة صباحًا.

يضم المعرض منتجات عديدة منها السجاد و الكليم و العطور.

يشهد عادة المعرض إقبالا من الجمهور لشراء المنتجات.

افتتاح معرض ديارنا افتتاح معرض أغسطس الدكتورة نيفين القباج الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

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