يفتتح غدا.. مواعيد معرض "ديارنا" للمشغولات اليدوية في الساحل الشمالي

تفتتح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، معرض “ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية والذي يقام بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالي، تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي”، بحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة.

واستعرضت فضائية "إكسترانيوز"، تفاصيل عن انطلاق المعرض اليوم:

وتستمر فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في مارينا 5 على مدار شهري يوليو الجاري وأغسطس القادم.

يستقبل جمهوره يوميًا من الساعة 4 مساءًا وحتى الرابعة صباحًا.

يضم المعرض منتجات عديدة منها السجاد و الكليم و العطور.

يشهد عادة المعرض إقبالا من الجمهور لشراء المنتجات.