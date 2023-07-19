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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لا مساس بالمكافآت والحوافز.. صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة الأسبوع المقبل

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يبدأ صرف مرتبات يوليو للعاملين بالدولة عن شهر يوليو، اعتبارًا من الأسبوع المقبل على مستوى كل الوزارات والجهات التابعة ومديرياتها في المحافظات، وذلك فى إطار الموازنة الحالية للعام المالي 2023/ 2024، والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الجاري.
ويمتد صرف مرتبات العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها، بين يومي 23 و30 من شهر يوليو الجاري، على أن يستمر صرف الزيادة المقررة في أبريل الماضي، والتي تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 50%.

وكذا صرف حافز إضافي تتراوح قيمته بين 300 إلى 500 جنيه وفق الدرجات المالية، وصرف حافز تكميلي لتحسين الدخل بحد أدنى 1000 جنيه، وعلاوة دورية أو علاوة خاصة للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون.
وتستهدف الموازنة الحالية زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العانلين بما يسهم فى تحسين دخول العاملين بأجهزة الدولة من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم، مع التركيز بشكل أكبر على العاملين بالدرجات الوسطى والعاملين بقطاعى التعليم والصحة.
وفي هذا الإطار، عززت الحكومة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه فى العام المالى 2023/ 2024 مقابل 410 مليارات جنيه في عام 2022/ 2023، و358.7 مليار جنيه فى عام 2021/ 2022، و318.8 مليار جنيه في عام 2020/ 2021، و288.8 مليار جنيه فى عام 2019/ 2020.
من جهته، نفى مصدر عزم الحكومة المساس بأجور العاملين أو مكافآتهم والمزايا النقدية التي يتقاضونها ضمن خطة ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى أن الموازنة الحالية تشهد نمو فى مخصصات المكافآت والحوافز والمزايا النقدية بشكل ملحوظ عن الموازنة السابقة، بنسبة 22.3%، بعدما ارتفعت من 201.4 مليار جنيه لـ 246 مليار جنيه، حيث ارتفعت مخصصات المكافآت من 153.6 مليار جنيه لـ 170.6 مليار جنيه، والمزايا النقدية من 13.3 مليار جنيه لـ36 مليار جنيه، والبدلات من 34.5 مليار جنيه لـ 39.4 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مرتبات شهر يوليو ستشهد لأول مرة صرف البدلات المقررة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية ما بين بدل انتقال تتراوح قيمته بين 2000 لـ 2500 جنيه أو بدل سكن تتراوح قيمته بين 4000 لـ 5000 جنيه، وعلاوة ترقية للمشمولين بحركة الترقيات، موضحًا أن عددا كبيرا من الجهات لم ينته بعد من حصر مستحقى الترقية، لذلك ستتم مراعاة ذلك فى الأشهر المقبلة حيث تصرف بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو.
ولفت إلى أنه المعتاد فى حالة تزامن العطلات الرسمية مع موعد صرف المرتبات أن يتم إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين خلال آخر يوم عمل للبنوك، على أن يباشر الموظفون الصرف بشكل طبيعى دون تأجيل.

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