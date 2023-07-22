5 ضوابط للرواد والمصطافين على شواطئ الإسكندرية

نفذّت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أمس، أولى حملات "اعرف حقك" لموسم صيف 2023، حيث اكتسبت الحملة هذا الموسم طابعًا جديدًا.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الحملة هذا العام لم تقتصر على توعية الرواد بحقوقهم فقط، من حيث سعر التذكرة والذي يشمل الحصول على كرسي، وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس وتوضيح أن أرقام تليفونات شكاوى الإدارة المثبتة على بوابات الشواطئ كالمعتاد، لكن كانت هناك رؤية مختلفة هذا العام، وهي توعية الرواد بواجباتهم وما عليهم فمن حق شواطئ الإسكندرية، أن تظل نظيفة وأن نحافظ على نضافتها.

وأشارت مصايف الإسكندرية إلى 5 ضوابط على الرواد والمصطافين الالتزام بها وهي:

- تناول من الطعام ما تشاء فليس هناك أي قيود أو تحفظات على نوع الطعام لكن اترك مكانك نظيف عند مغادرته، لافتة إلى أن كمية المخلفات الناتجة من الشواطئ يوميًَا تصل إلى 18 طنًا، فكما تطالب بحقوقك عليك الالتزام بواجباتك.

- شواطئ الإسكندرية هي مصيف العائلات والبساطة فمن غير المقبول أن تأتي إلى المصيف وبحوزتك أي أنواع من الخمور أو المخدرات، فهذا مرفوض تمامًا والعقاب عنيف.

-عدم افتعال الشجار والمعاكسات والتحرش، فجميعها أساليب مرفوضة وعواقبها كبيرة على فاعلها.

- التعامل بلطف مع العمال ومع الرواد المجاورين، وقضاء وقت لطيف، فلا مجال للشجار وافتعال المشاكل، وعرض القوة والبلطجة، فهو أمر مرفوض تمامًا، وهناك تنسيق أمني كامل للسيطرة على كل تلك السلوكيات.

- من غير المقبول هو خروج المصطافين بملابس البحر والتجول بها في الطريق حتى لو كان مكان إقامتك أمام الشاطئ فليس من حقك التجول وكأنك تملك الشاطئ والشارع يجب مراعاة أن الإسكندرية مدينة سكنية وليست مصيفية فقط وهناك احترام لأهل المدينة.

أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين وعمال الأبراج، وكذلك التشديد على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد اللايف جاكت، لحماية المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة في أيام الزحام الشديد التي تشهدها شواطئ الإسكندرية.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم إنقاذ غريق بشاطئ أبو تلات المميز 2 بواسطة منقذ الشاطئ وتقديم الإسعافات الأولية وتم نقله للمستشفى.