محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات بالأميرية

تنظر محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

البداية بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش أفاد فيه باكتشافه سحب 130 ألف جنيه من رصيده في البنك، وتلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي، وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" ضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء ذلك تشكيل عصابي يوهم الضحايا بأنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.