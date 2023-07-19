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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات بالأميرية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنح الأميرية، برئاسة المستشار شهاب عشوش، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.

البداية بتلقي قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش أفاد فيه باكتشافه سحب 130 ألف جنيه من رصيده في البنك، وتلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي، وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" ضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن وراء ذلك تشكيل عصابي يوهم الضحايا بأنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.

محكمة جنح الاميرية المستشار شهاب عشوش محاكمة تشكيل سرقة أصحاب المعاشات إرسال رسائل هواتفهم قسم شرطة الأميرية

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