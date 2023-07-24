محافظ بورسعيد: توزيع بطاقات "كارت ميزا" لمستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، تواصل أعمال تسليم بطاقات المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات مستحقي بدل المنطقة الحرة "كارت ميزا"، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت تسليم البطاقات منذ السادسة من صباح أمس الأحد، ومن المقرر أن يستمر توزيع البطاقات حتى السبت القادم 29 يوليو، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساءا، ويتم توزيع البطاقات من مقر"ديوان عام محافظة بورسعيد " من خلال بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.

وكان محافظ بورسعيد، قد التقى أمس، المواطنين من أصحاب المعاشات، خلال استلامهم كارت ميزا، للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين وسرعة حصولهم على البطاقات، وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه سيتم بدء صرف بدل المنطقة الحره اعتبارا من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلي واستخدامها في شراء أي احتياجات أخرى والتعامل بواسطتها من خلال جميع مدفوعات الأجهزة الحكوميه وغير الحكومية.

جدير بالذكر أن بطاقات المنطقة الحرة "كارت ميزا" يتم تورزيعها لأصحاب المعاشات كمرحلة أولى في الجهات التالية

الأحياء (الزهور والضواحي والعرب وجنوب ومدينة بورفؤاد)، والمديريات (مديرية الإسكان والمرافق _ مديرية الشباب والرياضة _ مديرية التموين والتجارة الداخلية _ مديرية الاوقاف _ المديرية المالية _ مديرية القوى العاملة _ مديرية الزراعة _ الطب البيطري )، الشركة البورسعيدية _ الإنشاءات البحرية _ الحجر الزراعي _ التأمين الصحي الشامل _ القطاع العام و شركات قطاع الأعمال "" شركة عمر أفندي والنقل المائي و وشركة بيبسي و شركة ادفينا و شركة الغازات الصناعية ".

IMG-20230724-WA0082

IMG-20230724-WA0083

IMG-20230724-WA0084

IMG-20230724-WA0088

IMG-20230724-WA0087

IMG-20230724-WA0086

IMG-20230724-WA0081

IMG-20230724-WA0085