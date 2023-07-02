البهواشى: الحكومة تتحمل الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات برضا نفس

قال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة الحالية انحازت لأصحاب المعاشات، ولم تغفل الزيادات المتتالية وغير المسبوقة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم وضع قانون لتلافي العيوب ورد الحقوق لأصحابها قيمته ما يقرب من 700 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن الحكومة تتحمل الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات برضا نفس، للعمل على حماية المواطن من العجز الاقتصادي العالمي، موضحًا أن هناك حالة من الرضا بين المواطنين بهذه الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية.

وأكد أستاذ الاقتصاد أن ملف المعاشات شائك جدًا، وكانت كل الحكومات تتركه للحكومة التي تليها، ولكن مصر عملت على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والشعب مقدر هذا.