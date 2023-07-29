السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 29-7-2023 بدون مصنعية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-7-2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة، محور اهتمام الملايين من المواطنين في ظل الانخفاضات التي تشهدها أسواق المعدن النفيس عالميا بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي، عقب قرار لجنة السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لترتفع إلى أعلى قمة في 22 عاما عند 5.50%.

أسعار الذهب اليوم السبت 29-7-2023

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 29-7-2023 بدون مصنعية، استقرار بالأسواق المحلية ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والدول العربية مستوى 2165 جنيه بينما سجلت الأوقية بالبورصة العالمية مستوى 1975 دولارا.

وأوضحت تصريحات جيروم باول، محافظ الفيدرالي الأمريكي، أن البنك ملتزم بإعادة التضخم نحو الهدف المحدد له، مشيرا إلى أن استقرار الأسعار هو مسؤولية الفيدرالي وان البيانات الاقتصادية تشير إلى نشاط اقتصادي معتدل مما يدعم الدولار ويؤثر تأثيرا سلبيا على أسواق المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.


وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2462.75 جنيه.
الشراء 2451.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2257.5 جنيه.
الشراء 2247.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2155 جنيه.
الشراء 2145 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1847.25 جنيه.
الشراء 1838.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1436.75 جنيه.
الشراء 1430 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1231.5 جنيه.
الشراء 1225.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 923.5 جنيه.
الشراء 919.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة

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سعر صرف الدولار والعملاك الأجنبية فى البنوك اليوم الخميس 27 يوليو 2023

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سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17240 جنيه.
الشراء 17160 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1955$.
الشراء 1953$.
بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

 

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