الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه المصري، فيما ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الخميس، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين (11-15) قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 34.06 جنيه للشراء و34.26 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 34.17 جنيه للشراء و34.41 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 34.14 جنيه للشراء و34.26 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا بقيمة ما بين (9-14) قرشًا شراءً وبيعًا، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل 39.74 جنيه للشراء و40.03 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارا ليصبح 39.87 جنيه للشراء و40.16 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 39.83 جنيه للشراء و39.97 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 99.61 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

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