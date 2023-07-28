الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الإعلان عن راع جديد للأهلي.. وأحمد سعد وروبى ينضمان لـ"تريند يوتيوب"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن "راع جديد" للأهلي

لوجو الأهلي

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

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- أسعار الفراخ|بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-7-2023 فى مصر

الدواجن

استقرت أسعار الدواجن عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام، حيث ثبتت أسعار الفراخ البيضاء عند 55 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات.

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- 10 ملايين مشاهدة.. أحمد سعد وروبى ينضمان لتريند يوتيوب بـ"يا ليالي"

أحمد سعد وروبى

استطاع الثنائي المطرب أحمد سعد والمطربة روبي، أن يحققا نجاحًا كبيرًا، بأحدث أعمالهما الغنائية ديو “يا ليالي”، والتي حصد 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، خلال أسبوع، بالإضافة إلى تصدرها التريند.

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- استشارى أمراض مناعية يكشف أعراض حساسية المانجو

المانجو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، عن أعراض حساسية المانجو، مؤكدًا أن بعض الناس لديهم حساسية تلامسية من المانجو، وبمجرد ملامسة قشرها يعاني من حكة جلدية موضوعية.

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- مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى

انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان، مصرع 3 أشخاص وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص.

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- الخارجية الفلسطينية تُرحب بالبيانات والمواقف الرافضة لاقتحام "بن جفير" للمسجد الأقصى

اقتحام بن جبير للمسجد

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، بالبيانات والمواقف التى صدرت عن الدول في شجب واستنكار ورفض الاقتحام الاستفزازي للمسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير الإسرائيلى.

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أسعار الفراخ النادي الأهلي أمراض مناعية حساسية المانجو الأقصي

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