الأحد.. مؤتمر صحفى للإعلان عن "راع جديد" للأهلى

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة من ظهر الأحد المقبل؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الفترة المقبلة.

يحضر المؤتمر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمراجعة عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة القادمة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، وفقًا للبرنامج التدريبي الخاص بالتحضير للمباراة، فيما شهد المران تنفيذ فقرات بدنية وخططية متنوعة.