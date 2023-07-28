مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى

شهد الطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان، مصرع 3 أشخاص وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وقامت قوات المرور بإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق لمرور السيارات مره أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.