الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسطى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان، مصرع 3 أشخاص وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وقامت قوات المرور بإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق لمرور السيارات مره أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

الطريق الدائري الأوسط حلوان مصرع 3 أشخاص أصابة ٥ آخرين

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