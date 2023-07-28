الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

10 ملايين مشاهدة.. أحمد سعد وروبى ينضمان لتريند يوتيوب بـ"يا ليالي"

أحمد سعد وروبى
أحمد سعد وروبى

استطاع الثنائي المطرب أحمد سعد والمطربة روبي، أن يحققا نجاحًا كبيرًا، بأحدث أعمالهما الغنائية ديو “يا ليالي”، والتي حصد 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، خلال أسبوع، بالإضافة إلى تصدرها التريند، حيث احتلت المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة.

جدير بالذكر أن أحمد سعد، أحيا حفلا غنائيا في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، يوم 22 من يوليو الماضي، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ويُجدد النجم أحمد سعد تعاونه مع الملحن خالد سلطان للمرة الثانية في أغنية جديدة، تحمل اسم "الحلو يمشي"، انتهى من تسجيلها مؤخرًا، تمهيدًا لطرحها في موسم أغاني صيف 2023، عبر موقع يوتيوب، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "الحلو يمشي" لـ أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر إطلاق حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل طرحها.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

أن ا النجم أحمد سعد ألواح المطرب احمد سعد المركز الأول المط سلطان شاهد

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نيابة قصر النيل تباشر التحقيق مع المخرج معتز التونى بسبب مشاجرة

رابط التسجيل فى نتيجة الصف الثالث الثانوى 2023 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

أسعارها وأنواعها.. حرارة الجو تنعش سوق التكييفات والمراوح فى شارع عبدالعزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟