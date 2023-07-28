10 ملايين مشاهدة.. أحمد سعد وروبى ينضمان لتريند يوتيوب بـ"يا ليالي"

استطاع الثنائي المطرب أحمد سعد والمطربة روبي، أن يحققا نجاحًا كبيرًا، بأحدث أعمالهما الغنائية ديو “يا ليالي”، والتي حصد 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب، خلال أسبوع، بالإضافة إلى تصدرها التريند، حيث احتلت المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة.

جدير بالذكر أن أحمد سعد، أحيا حفلا غنائيا في تونس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57، يوم 22 من يوليو الماضي، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ويُجدد النجم أحمد سعد تعاونه مع الملحن خالد سلطان للمرة الثانية في أغنية جديدة، تحمل اسم "الحلو يمشي"، انتهى من تسجيلها مؤخرًا، تمهيدًا لطرحها في موسم أغاني صيف 2023، عبر موقع يوتيوب، وكذلك منصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "الحلو يمشي" لـ أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان خالد سلطان، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، ومن المقرر إطلاق حملة دعائية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة قبيل طرحها.

وطرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة عدلى القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، في حين أخرج الكليب عمر هلال.

وقبل أغنية الفلوس، تصدر أحمد سعد تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.