الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

تستمر عمليات البحث عبر محرك البحث “جوجل” عن نتيجة الثانوية العامة 2023، وهو من أكثر الموضوعات التي تشغل الطلاب وأولياء الأمور بشكل كامل خلال الفترة الحالية نظرا لأهمية تلك النتيجة في تحديد مستقبل العديد من الطلاب.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وتزايدات عمليات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك لمعرفة البوابة الإلكترونية التي تتيح النتيجة فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، فيعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان الأوائل، خلال الأيام القادمة بمؤتمر صحفي بمقر الوزارة الجديد في العاصمة الإدارية، وبدعوة الطلاب الأوائل هذا العام عقب تهنئتهم تليفونيا عقب الاعتماد.

رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها

ويوفر موقع جريدة “الدستور” رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن التسجيل باتباع الآتي:

  1. الدخول على رابط التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها (من هنا).
  2. كتابة الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون.
  3. ستعرف درجاتك في نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

 

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رابط بوابة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وذلك من خلال الدخول على بوابة الثانوية العامة وإتباع ما يلي:

  • الدخول على بوابة الثانوية العامة (من هنا).
  • اختار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 التي ستظهر فور اعتماد وإعلان النتيجة.
  • سجل رقم الجلوس.
  • اضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

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امتحانات الثانوية العامة 2023

واختتم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023 (الدور الأول)، الامتحانات الخميس 13 يوليو، وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

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