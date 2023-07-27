الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 وحالة الطقس في مصر

الموجه الحارة
الموجه الحارة

تصدر موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023 تريند البحث على محرك “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر خلال الفترة الأخيرة.

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023

وشهدت محافظات جمهورية مصر العربية ارتفاعاً غير مسبوقاً في درجة الحرارة بداية من يوم 15 يوليو 2023، ليبدأ المواطنين بالبحث لمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية ٢٠٢٣، التي تسببت في ارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة الشعور بحرارة الطقس.

وتزامناً مع اهتمام المواطنين بمحافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد اعتدال الطقس وانتهاء الموجة الحارة الحالية، يرصد “الدستور” خلال السطور التالية في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير لمعرفة موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية ٢٠٢٣ وفقاً لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية ٢٠٢٣ التي تشهدها البلاد وما زالت مستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وأول شهر أغسطس المقبل.

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درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن في تلك الفترة ستكون درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 36 و38 درجة خلال الموجة الحارة، وذلك في الظل، وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية، موضحة أن درجات الحرارة المحسوسة في الشارع ستكون أعلى مع التعرض لأشعة الشمس بقيم تتراوح بين 2 لـ4 درجات مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية، على أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتصل نسب الرطوبة على القاهرة الكبرى إلى 90% مع تأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يأتي معه الكتل الهوائية القادمة من علي البحر المتوسط.

حالة الطقس في مصر 2023

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أجواء شديدة الحرارة رطبة في ساعات النهار.

وأكدت على أن الطقس سيكون حارا على السواحل الشمالية الغربية، إلا أنه يميل للحرارة ويكون رطبا في الليل، على كافة الأنحاء.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

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