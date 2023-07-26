الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تعلن توصيات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة على المحاصيل

جريدة الدستور

بناء على تعليمات وزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، 

كثف الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، العمل والمرور على حقول المزارعين بجميع المحافظات لتوعية المزارعين بأفضل التوصيات الفنية لتفادي التأثير السلبي لموجة الحر التى تمر بها البلاد، ولتوعية المزاعين. 

وقال الدكتور خالد جاد وكيل المعهد للارشاد والتدريب إن التوصيات الفنية الخاصة بموجة الحرارة، والتي تشهدها البلاد وتتلخص فيما يلي:- 

1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساء تجنبا لرقاد النباتات.

2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

ثانيًا: محصول الأرز
1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور، وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات.
2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد بصفة عامة خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحة.
3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد.

ثالثًا: محصول السمسم

تأجيل الري أو الري على الحامي مساء، ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة.

رابعًا: محصول فول الصويا

الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى، ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقية بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.

وأضاف مدير المعهد أن الحالة العامة للمحاصيل الحقلية مطمئنة، وجار المتابعة بصورة يومية.

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