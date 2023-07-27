تواصل حالة الطقس شديدة الحرارة السيطرة على محافظات مصر حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث يسود الطقس شديد الحرارة والرطوبة على كافة الأنحاء طوال ساعات النهار، المائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر ،

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس شديدة الحرارة رطبة نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب البلاد، حارة رطب على السواحل الشكلية الغربية، مائلة الحرارة رطبة ليلا على كافة الأنحاء.

وتستمر الموجة الحارة على كافة الأنحاء، حتى نهاية الأسبوع الجارى على أن تبدأ في الانكسار يوم السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة .

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية تكوّن الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وسط نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الخروج في ساعات النهار من الساعة 11 حتى الرابعة عصرًا إلا للضرورة القصوى مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة ، وغطاء للرأس وشرب المياه ، كما حذرت قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة والالتزا ام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري 43- 27

السواحل الشمالية 36- 27

جنوب سيناء 45- 30

شمال الصعيد 44- 27

جنوب الصعيد 45-30