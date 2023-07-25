الأرصاد: الأسبوع المقبل بداية انكسار الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن استمرار موجة ارتفاع درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، يصاحبها ارتفاع نسبة الرطوبة في ساعات الليل المتأخرة على معظم محافظات الجمهورية.

ارتفاع درجة الحرارة

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من المتوقع غدًا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة على جميع الأنحاء، لذا على المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة.



وأضافت، في حديثها، أن ارتفاع معدل الرطوبة في الجو يؤدي إلى مزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، كما أن حركة الرياح تزيد من سخونة الهواء بصورة كبيرة.

انكسار الموجة الحارة

وتابعت: “غداً ٣٩ درجة مئوية ولكن الشعور بالحرارة سيكون أعلى من هذا المعدل نتيجة ارتفاع مؤشر الرطوبة”.

واستطردت: "السبت المقبل سيكون بداية انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد الآن، أي أنه سيلاحظ المواطنون بداية تحسن في الأحوال الجوية الأسبوع المقبل".