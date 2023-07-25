الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ابق في الظل.. نصائح للتعامل مع الموجة الحارة

عطش
عطش

قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من النصائح للتعامل مع موجات الحر.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الالكتروني أنه لا بد من خلو المركبة من العطور، معقمات اليدين، أسطوانات الغاز، الولاعة، العبوات المضغوطة بأنواعها المختلفة البطاريات، أجهزة تخزين الطاقة.

وأوضحت أنه لا بد عند التعرض للاجهاد الحراري الابتعاد عن الحرارة وأخذ قسطا من الراحة، ويفضل أن تجلس في غرفة مكيفة، أو على الأقل ابحث عن أقرب مكان بارد يوجد به الظل.

أعراض الإجهاد الحراري

- صداع.

- جفاف.

- ضعف.

- غثيان.

أمراض يتسبب فيها حر الصيف

- الإجهاد الحراري.

- الحروق الشمسية.

- التسمم الغذائي.

- التهابات الجلد.

وأشارت إلى أن موجات الحر تؤثر على صحتنا من خلال:-

- انخفاض ضغط الدم مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

- احتمالية حدوث الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة.

- تورم القدمين نتيجة تسرب الأوعية الدموية.

- فقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط.

- احتمالية حدوث الدوخة والغثيان والإغماء والصداع.

نصائح للتعامل مع موجات الحر

البقاء في الظل والتقليل من الحركة تحت أشعة الشمس المباشرة وارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة.

فوائد شرب الماء في فصل الصيف

يقلل من الإصابة بالجفاف يخفف من ألم الصداع الناتج عن الجفاف لعدم شرب كميات مياه كافية يساعد على تخليص الجسم من السموم يساهم في حل مشكلة حموضة المعدة يحافظ على ترطيب البشرة.

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