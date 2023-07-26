الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يعد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية، بالتزامن مع موسم العمرة الجديد 2023/1445 الذي يبدأ في شهر محرم الجاري، حيث تشهد أسعار الصرف في استقرار نسبي في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية

نعرض لكم سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 في البنوك المصرية والتي تشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الحالي 2023، وذلك عقب عدة قفزات متتالية بفعل قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

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استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سُعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة سجل الريال السعودي نحو 8.03 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك بلوم سجل الريال السعودي نحو 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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في بنك البركة الإسلامي سجل الريال نحو 8.04 جنيه للشراء و8.28 جنيه للبيع.


في المصرف المتحد وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.


في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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