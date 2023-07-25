إيلون ماسك يخاطر بآخر أوراقه لإنقاذ تويتر

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قرار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر بتغير شعار التطبيق الشهير والاستغناء عن الطائر الأزرق واستبداله بـ "X"، خاطئ حيث أنه يعني التخلي عن شعار قيمته الآن ملايين الدولارات.

ورأى جان بيير دوبي أستاذ التسويق في كلية الأعمال بجامعة شيكاغو بوث، أن إلغاء شعار الطائر لصالح تصميم X باللونين الأبيض والأسود على طراز فن الآرت ديكو مزحة، قائلاً: "لماذا تأخذ علامة تجارية مشهورة، بها الكثير من رأس مال العلامة التجارية والتخلص منها تمامًا وتبدأ من الصفر؟".

وتابع: "على المدى القصير، يبدو الأمر غريبًا، لكن على المدى الطويل، هل يمكن أن تنجح؟".

عقاب تويتر

وأفادت الإذاعة البريطانية ان الكثير من الخبراء رأوا أن شراء إيلون ماسك لتطبيق تويتر خلال العام الماضي بمثابة عقاب ونهاية لتطبيق التدوينات القصيرة، حيث قال ماسك إن عائدات الإعلانات انخفضت بمقدار النصف هذا الشهر، مع تراجع العلامات التجارية الكبرى، خوفًا من التغييرات التي أجراها، بما في ذلك كيفية تعامل الشركة مع الحسابات التي تم التحقق منها وتعديل المحتوى، كما أدت التسريحات المفاجئة والفواتير غير المسددة إلى شركات الإعلام إلى زيادة الدعاوى القضائية المقامة ضد المنصة.

تشير تقديرات فيديليتي، التي لديها حصة في الشركة، إلى أن الشركة تصل قيمتها الآن ثلث مبلغ 44 مليار دولار (34.3 مليار دولار) الذي دفعه ماسك لتويتر في أكتوبر الماضي.

قدرت شركة Consultancy Brand Finance مؤخرًا أن قيمة العلامة التجارية للشركة بلغت 3.9 مليار دولار، بانخفاض 32٪ عن العام الماضي - وهو انخفاض ارجعته إلى "مناهج العمل العدوانية" التي يتبعها ماسك.

نجاح كبير أو نهاية تويتر

قال يانهوي تشاو، أستاذ التسويق في جامعة نبراسكا أوماها، إن الأبحاث تشير إلى أن إعادة العلامات التجارية يمكن أن تؤتي ثمارها - خاصة إذا كانت الشركة في مشكلة أو تريد تغيير الاتجاه.

ووجدت مراجعته لـ 215 إعلانًا بشأن تغيير العلامة التجارية من قبل الشركات المدرجة في البورصة أن أكثر من نصف هذه الشركات شهدت عوائد إيجابية بعد تغيير علامتها التجارية.

أشار تشو إلى أنه هذا يعني أن تحركات ماسك قد تكون في الوقت المناسب حيث يتطلع ماسك لتحويل تويتر إلى "تطبيق كل شيء" على غرار "وي تشات" الصيني، وهي خدمة مراسلة اجتماعية يمكن للمستخدمين من خلالها إرسال الأموال، وسيارات الأجرة، وحجز الفنادق وممارسة الألعاب من بين وظائف أخرى متعددة.

وتابع: "هذه إعادة تسمية مطلوبة بشدة بسبب إعادة التوجيه الاستراتيجي لتويتر".

لكن شوبا سرينيفاسان، أستاذة التسويق في كلية كويستروم للأعمال بجامعة بوسطن، حذرت من أن النجاح يصبح أقل احتمالًا عندما تكون الشركة في حالة اضطراب.

وأوضحت أنها خطوة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، بالنظر إلى جميع المنافسين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيقات مارك زوكربيرج، التي سارعت لتعويض دور تويتر.

وقالت: "من المرجح أن تؤكد إعادة التسمية مخاوف العديد من مستخدمي تويتر من أن استحواذ ماسك يشير إلى نهاية موقع تويتر الذي يعرفونه".

وأوضح دوبي أستاذ التسويق في جامعة شيكاغو أنه ليس من الواضح أن تغيير العلامة التجارية يعالج مشاكل تويتر، خصوصًا وأن كثير منها ينبع جزئياً من ماسك، قائلاً: "لم أكن أعتقد أن ثمة مشكلة في العلامة التجارية ومشكلة في هوية العلامة التجارية بقدر ما كانت هناك مشكلة في القيادة".

في مقابلة في مايو مع موقع ساخر، The Babylon Bee، استعرض ماسك التغيي ، قائلاً إنه يعتقد أنه بحاجة إلى "توسيع العلامة التجارية لتويتر" لمساعدته على النجاح في دفع الشركة إلى ما وراء المنشورات النصية القصيرة التي جعلتها مشهورة.

لكن بعض المحللين قالوا إن احتمالات نجاح هذه الرؤية تواجه احتمالات طويلة.