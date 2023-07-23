الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعلن تغيير شعار تويتر

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال إيلون ماسك إن منصة المدونات الصغيرة "تويتر" ستغير شعارها قريبًا، في أحدث التغييرات في سلسلة من التغييرات منذ استحواذه على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار في أكتوبر.

وقال الملياردير، في تغريدة في الساعات الأولى من يوم الأحد: "سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر وتدريجيا كل الطيور.. إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا".

وفي أبريل تم دمج Twitter مع شركة X Corp التي يملكها ماسك، وفي الماضي أشار إلى أن الحصول على Twitter سيكون بمثابة تسريع لإنشاء X "تطبيق كل شيء"، حيث قال إنه يعتزم جعل X مشابهًا لـWeChat خدمة المراسلة الأكثر شعبية في الصين.

وقد تم إصدار WeChat لأول مرة في عام 2011، وهو تطبيق فائق تملكه شركة التكنولوجيا Tencent Holdings ومقرها في Shenzhen، وهو تطبيق مراسلة ودفع فوري يستخدمه أكثر من مليار شخص.

وطرد ماسك أكثر من نصف موظفي الشركة وأغلق وحدات ومكاتب في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف من أنه قد لا يكون هناك عدد كافٍ من الأشخاص للقيام بأدوار إشرافية في المجالات الحيوية لعملياتها.

كما قطع ماسك آلاف الوظائف قائلاً إن الشركة تخسر 4 ملايين دولار في اليوم، وإن المعلنين يفرون من منصة المدونات الصغيرة.

ويأتي التغيير الأخير في شعار Twitter في الوقت الذي كان فيه الملياردير في مهمة لتجديد كل جانب من جوانب الشركة من الميزات التقنية إلى سياسات المستهلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن عن أن Twitter سيحد مؤقتًا من عدد التغريدات التي يمكن للأشخاص قراءتها في اليوم.

وقال ماسك في ذلك الوقت إن الحدود هي 10000 مشاركة يوميًا للمستخدمين الذين تم التحقق منهم، و1000 منشور يوميًا للمستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم، و500 مشاركة يوميًا للمستخدمين الجدد الذين لم يتم التحقق منهم.

​إيلون ماسك تغيير شعار تويتر الطيور تطبيق مالك تويتر

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